أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أنه سيكون هناك طرق بديلة حتى لا تتأثر الحركة المرورية أثناء القمة السعودية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، يومي السبت والأحد، مشيراً إلى أن جميع الطرق الدائرية ستكون سالكة دون إقفال.
وقال الربيعان في مداخلة على قناة “الإخبارية” اليوم (الخميس) إن الحركة المرورية، ستكون سالكة في أغلب طرق ومحاور مدينة الرياض، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة المواكب الرسمية، وسيتم استئناف السير فيها مباشرة عقب مرورها.
يُذكر أن المرور أصدر بياناً اليوم أهاب فيه بالمواطنين والمقيمين متابعة ما يصدر من تعليمات عن حركة المرور عبر الرسائل التي ستُبث رسميا من إدارة مرور المنطقة.
وفق “أخبار 24”.
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