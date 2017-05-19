قدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتذاره للمعلمين والمعلمات عن الخلل التقني الذي تسبب في وقف عرض نتائج حركة النقل الخارجي، مؤكداً أنه سيتم فتح النظام الأحد القادم.
وقال الوزير في تغريدتين عبر حسابه بـ “تويتر” اليوم (الخميس): “أقدم اعتذاري لزملائي المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون نتائج حركة النقل الخارجي عن الخطأ التقني الذي حدث بعد إعلان الحركة اليوم”.
وأضاف العيسى: “بيانات الحركة كانت صحيحة ولا غبار عليها والخلل كان في طريقة الاستعلام ونأمل أن يتم إصلاح الخلل وفتح النظام من جديد يوم الأحد القادم”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الوزير أعلن خلال مؤتمر صحفي له اليوم عن نتائج حركة النقل الخارجي بالوزارة، التي شملت نحو 23.2 ألف معلم ومعلمة، بنسبة 27% من إجمالي المتقدمين لحركة النقل الخارجي والبالغ عددهم نحو 84 ألف معلم ومعلمة.
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