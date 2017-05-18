صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتمديد تكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الخرج وذلك بناء على توصية أعضاء اللجنة العليا لاختيار القيادات ..
وقد عبر العبدالجبار عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على هذه الثقة الغالية ، وقال إن ذلك التجديد سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، ويساهم في تقديم ما يرفع من مستوى التعليم في المحافظة وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي يتطلع لها المسؤولون ..
وبهذه المناسبة قدم منسوبي ومنسوبات تعليم الخرج تهنئتهم الصادقة للعبدالجبار هذه الثقة بتمديد التكليف .
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