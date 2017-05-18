أكد علي الزقعان الذي لعب لأندية الاتفاق والوحدة والمنتهية إعارته لفريق الفتح مؤخرًا أنه تسلم مبلغ مقدم من عقده الذي وقعه مع إدارة الاتحاد الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن، وقال الزقعان لـ»المدينة»: بحمد الله وقعت عقدًا احترافيًا مع نادي الاتحاد لمدة 5 سنوات بعد انتهاء إعارتي لنادي الفتح وقبلها تجربتي الاحترافية بنادي الاتفاق، وتسلمت صورة من العقد بالإضافة إلى مبلغ مقدم العقد تمهيدًا للمشاركة مع العميد بدءًا من الموسم المقبل.
وأضاف: أنتظر قرار الإدارة النهائي لمعرفة مصيري بعد صدور عقوبة المنع من التسجيل لفترتين قادمتين، حيث صدر قرار بالمنع من التسجيل من الفيفا على خلفية قضية ترويسي الذي رفعها على الاتحاد بشأن مستحقاته.
ويمتلك الزقعان العديد من المهارات التي تجعل منه صفقة ناجحة لأي فريق ولديه عامل السرعة حيث ساهم في صناعة العديد من الأهداف خلال مشاركاته المتعددة مع الأندية التي لعب بها.وفق “المدينة”.
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