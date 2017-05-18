عرض محمود عبد المنعم «كهربا»، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مسؤولي النادي مليون ونصف المليون دولار لتجديد إعارته لمدة موسم مع اتحاد جدة السعودى، وفق مصادر لـ«ستاد مصر العربية».
مرتضى منصور رئيس النادي، كان حدد مبلغ 5 ملايين دولار من أجل إعارة اللاعب و15 مليون دولار من أجل البيع النهائي.
وانتهت إعارة كهربا لاتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري ويرغب في تجديد إعارته لموسم آخر.
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