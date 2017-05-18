انتقدت الجماهير النصراوية تصريح حارس المنتخب المصري الاسطوري عصام الحضري الذي طالب من خلاله قائد الفريق النصراوي بالاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال، مشيدا بالقدرات الفنية للفتي الذهبي.
وطالبت جماهير النصر الحارس الاسطوري بأن يكون محضر خير، مشيرين إلى أغلبية عشاق العالمي يطالبون حسين بالاعتزال أو البحث عن ناد اخر وذلك بسبب انخفاض عطائه الفني من جهة، وتأثيره السلبي على زملائه، حيث أسهم بعدد من المشاكل داخل النادي في الموسم الاخير.
يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر مقربة من إدارة النصر أن عبدالغني بات خارج حسابات إدارة النصر، حيث خيرته الإدارة بين الاعتزال أو البحث عن ناد اخر في حال رغبته بإكماله مشواره في الملاعب، حيث تتجه إدارة النصر لاستقطاب ظهير أيسر محلي بديل لحسين.
وكان الحضري قد وجه رسالة لحسين عبد الغني عبر اتصال هاتفي ببرنامج الكوتش في قناة ( MBCPRO)، مفادها ألا يتوقف عن ممارسة اللعبة إلا إذا وجد نفسه غير قادر على القيام بمهام الظهير الأيسر. مؤكدًا أن النجم السعودي المخضرم مثال لما يمكن أن يقدمه لاعب في هذه المرحلة العمرية.
وتطرق الحضري الذي يلعب حاليا في صفوف وادي دجلة، للسر وراء استمراره في الملاعب حتى الآن، وظهوره بمستوى متميز، على الرغم من تخطيه الـ44 عاما.وفق “النادى”.
وقال الحضري في تصريحاته التلفزيونية: “طالما لدي القدرة على اللعب سأستمر، وحين لا أجد نفسي قادرًا على التصدي للانفرادات والتسديدات، والخروج لالتقاط العرضيات، أو تسديد ركلة المرمى، سأتوقف، ولن أنتظر أي شخص يطالبني بذلك”.
وأضاف: “في المقابل عليّ أن أجتهد في المران بشكل أكبر، وأحرم نفسي من أشياء كثيرة كالأكل والسهر، حتى تظل لدي المقومات التي تعينني على الاستمرار”.
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