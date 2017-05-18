أصدرت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض بياناً اليوم (الخميس) أهابت فيه بالمواطنين والمقيمين متابعة ما يصدر من تعليمات عن حركة المرور عبر الرسائل التي ستُبث رسميا من إدارة مرور المنطقة، بمناسبة انعقاد القمة السعودية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية ، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية يومي السبت والأحد 24 ـ 25 شعبان 1438 هـ .
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الحركة المرورية ليومي السبت والأحد، ستكون سالكة في أغلب طرق ومحاور مدينة الرياض، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة المواكب الرسمية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، والوفود الرسمية بعد الظهر، كما ستتأثر الحركة جزئيا مساءً بعد صلاة العشاء.
وأضافت أن جميع التعليمات والتصريحات التي تصدر من الناطق الإعلامي للمرور، ستكون مصحوبة بشرح مباشر من مركز القيادة والتحكم بمرور منطقة الرياض عبر جميع القنوات الإعلامية.وفق “أخبار 24”.
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