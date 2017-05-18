أكد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية أن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن مهدت لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للمملكة، مؤكدا أن اختياره للسعودية كأول دولة يزورها خطوة مهمة جدا، وكاشفا عن دور المملكة في التحالف ضد داعش.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس أن زيارة ولي ولي العهد إلى واشنطن كانت ناجحة، وأن اجتماعاته مع الرئيس ترامب امتدت لساعتين، مؤكدا أن هذه الزيارة والشراكة من نتائجها.
وبيّن أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب لديها رؤية متوافقة مع رؤية السعودية في مختلف القضايا، محذرا من أن أي تقليص للدور الأمريكي يحدث فراغا يستغله الأشرار، وداعيا إلى تشكيل هيئة انتقالية في سوريا.
وأضاف الجبير أن الإدارة الأمريكية تدرك خطورة السياسة التي تتبعها إيران، مشيرا إلى أن على طهران تغيير سياستها إن أرادت إقامة علاقات طبيعية، مشددا على أن المملكة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التحالف ضد داعش.
وقال: “إن المملكة كان لديها قلق من أن الاتفاق مع إيران سيمكنها من السلاح النووي، لكن حصلنا على تطمينات أميركية بأن الاتفاق مع إيران لن يمكنها من السلاح النووي”.وفق “أخبار 24”.
وأبان الجبير أن القمة الأمريكية العربية التي ستُعقد في المملكة يُتوقع أن يشارك فيها 37 قائدا و6 رؤساء حكومات، وهو الأمر الذي من شأنه فتح صفحة جديدة بين واشنطن والدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن القادة المشاركين في القمة سيفتتحون مركز مكافحة الإرهاب.
أبرز ما تحدث به معالي الوزير @AdelAljubeir في المؤتمر الصحافي عن #قمة_الرياضpic.twitter.com/DpGZKsBJGc
— قمة الرياض (@riyadhsummit) ١٨ مايو، ٢٠١٧
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