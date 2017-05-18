أقدمت مواطنة عشرينية على قتل نفسها شنقا بعدما ربطت عنقها بقطعة قماش وعلقتها في دولاب إحدى غرف النوم، حتى فارقت الحياة، بمدينة عرعر.
وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية النقيب فايز الجهني أن مركز شرطة الفيصلية تلقى بلاغا في الساعة السابعة من صباح أمس (الأربعاء)، عن وجود حالة وفاة بحي الصالحية وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر.
وأوضح الجهني أن الفتاة قامت بشنق نفسها بواسطة قطعة قماش ربطتها في دولاب بإحدى غرف المنزل، مؤكدا أنه تبين عدم وجود أي عنف أو مقاومة، حيث تم إيداع الجثمان في ثلاجة الموتى وإحالة القضية لدائرة التحقيق والادعاء العام.وفق “أخبار 24”.
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