استثنى مجلس الضمان الصحي التعاوني غير السعوديات المتزوجات بسعوديين من التأمين الصحي التعاوني الإلزامي، مؤكداً أن غير السعوديين وزوجاتهم يمكنهم الإفادة من نظام الضمان الصحي التعاوني.
وكان المجلس قد أقر مؤخراً، وفقاً لـ”الحياة”، إلزام الزائر بالتأمين الصحي، مبيناً أن الحد الأعلى لاستفادة الزائر حتى 5 آلاف خلال فترة الزيارة، بينما يستفيد حتى كلفة 100الف في حالات حوادث السير، متضمنة الإخلاء الطبي.
يُذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أعلن مؤخراً أنه سيفعل قريباً الغرامات الإلكترونية لمن ينتهي تأمينه ولم يجدد له.
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