أوضحت وزارة التعليم أن خللاً تقنياً طارئاً أدى لوقف عرض نتائج حركة النقل الخارجي بشكل مؤقت، مؤكدة أن تقنييها يعملون على إصلاح الخطأ وستعاود فتح النظام قريباً.
فيما قال متحدث الوزارة مبارك العصيمي أنه تجري الآن المراجعة والتأكد من الملاحظات حول تغير أرقام الانتظار في حركة النقل المعلنة اليوم، وذلك رداً على ما يتم تداوله عن خلل في أرقام حركة النقل التي أعلنها وزير التعليم اليوم.
وكان وزيرالتعليم أعلن خلال مؤتمر صحفي له اليوم عن نتائج حركة النقل الخارجي بالوزارة، التي شملت نحو 23.2 ألف معلم ومعلمة بنسبة 27% من إجمالي المتقدمين لحركة النقل الخارجي والبالغ عددهم نحو 84 ألف معلم ومعلمة.وفق “أخبار 24”.
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