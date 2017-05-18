أصدر مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج عدة قرارات إدارية بترقية 4548 ضابط صف من مختلف تخصصات وإدارات الأمن العام.
وذكرت مديرية الأمن العام: “أنه إنفاذا لتوجيه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، فقد أصدر مدير الأمن العام قراراً بترقية 12 رقيب أول إلى رتبة رئيس رقباء، و615 وكيل رقيب إلى رتبة رقيب، و1397 عريفا إلى وكيل رقيب، و2040 جندي أول إلى رتبة عريف و484 جنديا إلى جندي أول.وفق “أخبار 24”.
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