كشف ولد الطفلة “شوق” التي خُطفت من أحد الأسواق شرق الرياض، عن الأسباب التي دفعت الخاطفة لتنفيذ جريمتها، مبيناً أنها متغيبة من ذويها منذ 4 أشهر، وأنها أرادت الطفلة لتتمكن هي ورفيقها من استئجار شقة لهما بالعزيزية على أنهما أسرة.
وقال والد الطفلة “سليمان إبراهيم” إن طفلته “شوق” بصحة جيدة، وزالت عنها حالة البكاء المستمر التي لازمتها خلال الفترة الماضية بسبب الخوف وفقد أسرتها، مبيناً وفقاً لـ”العربية.نت” أنهم لم يعرفوا شيئاً عن المعاملة التي تلقتها طفلتهم من الخاطفة خلال فترة وجودها معها.
وأبان أنه بعد أن سمعت زوجته بخطف طفلتها اتصلت بشقيقها مستفسرة عن حقيقة الأمر، فأكد لها ذلك، غير أنه اضطر للكذب عليها إذ أخبرها بأنه تم العثور عليها وأنها لدى الشرطة، وأنها لن يتم تسلمها إلا مع بداية دوام اليوم الثاني.
وأضاف والد “شوق” أنهم لن يتنازلوا عن حقهم، ويطالبون بإيقاع العقوبة اللازمة على الخاطفة حتى تكون عبرة لغيرها.وفق “أخبار 24”.
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