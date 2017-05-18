شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الخرج بكل فعالية و جدية في لجنة إزالة الأحواش على طريق حرض وحي الريحان بالمهام الموكلة لها عن طريق ممثل المديرية و أبدى إ مدير عام المديرية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السعيس التميمي إستعداده بدعم اللجنة في بداية عملها و و جعل إمكانيات المديرية تحت تصرف اللجنة إلا أن اللجنة قامت بماهو مناط بها بنجاح و تمت الإزالة بناءا على شكوى أهالي الريحان ومستشفي الملك خالد ومؤسسة الصافي للألبان لرفع الضرر عن أهالي حي الريحان في المقام الأول ومن ثم رفع إنتقال الإمراض بين الحيوانات والمشاريع وخصوصا الإمراض الوبائية والإمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحفاظ على الصحة العامة .
ونظافة مدخل محافظة الخرج على جانبي الطريق الدولي من الباعة من بيع الأعلاف العشوائية وبيع الشبوك والمعالف وغيرها ليكون بالمنظر اللائق حيث هو الواجهة للمحافظة .
حيث إنطلقت البداية من الموافقة من المحافظ بالإزالة في 1/6/1438 هـ برقم 3148 والمبني على خطاب رئيس بلدية الخرج رقم 3273 في بتاريخ 9/5/1438هـ والمبني على شكوى أهالي الريحان ومستشفي الملك خالد ومؤسسة ألبان الصافي .
حيث تم الاجتماع في يوم الثلاثاء 15/6/1438هـ بمقر المحافظة وجرى مناقشة الموضوع ووصت اللجنة بالاتي :
1- تامين لوحات إنذار إزالة خلال خمسة أيام على جانبي الطريق حرض توضع في موقع واضح ومرئي
2- تامين لوحات إنذار إزالة كافيه خلال أسبوعين لحي الريحان بحيث تكون في موقع واضح ومرئي للجميع
3- على فرع المياه متابعة الوادي برشه بالمبيدات الصحية
4- تخيم البلدية قرب الموقع
ومن ثم تم الاتفاق على المتابعة من قبل الجنة خلال هذه الفترة وإنذار أهالي الاحواش .
وحيث تم الاتفاق على البدء بالإزالة الفعلية في 22/6/1438هـ بعد إنتهاء المهلة المحددة لهم بذلك ومن تلك الفترة تمت عمل الإزالة حتى تاريخه ومازالت قائمة اللجنة بإزالة وأخلاء المنطقة بالكامل .والأعضاء المشاركة في اللجنة من الدوائر الحكومية الآتي :
مندوب من مديرية الزراعة بمحافظة الخرج
مندوب من محافظة الخرج
مندوب من بلدية محافظة الخرج
مندوب من مستشفي الملك خالد بالخرج
مندوب من إدارة الجوازات بالخرج
مندوب من الشرطة بمحافظة الخرج
مندوب من مديرية المياه بمحافظة الخرج
مندوب من الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج
مندوب المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة الخرج.
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