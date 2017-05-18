أأقام نادي الحي بثانوية ابن النفيس بمحافظة الخرج التابع لإدارة التعليم يوم الثلاثاء الماضي حملة تطوعية ضمن الحملات التي يقوم بها النادي بين الحين والآخر حيث كانت هذه الحملة التطوعية تنظيف مصليات العيد بالمحافظة.
كانت البداية بمصلى العيد بحي السلام حيث شارك في هذه الحملة 20 طالباً واربعة مشرفين من النادي
وفر النادي مستلزمات التنظيف من اكياس نفايات وقفازات لسلامة الطلاب حيث كانت مدة البرنامج ساعة كاملة نتج عنها تنظيف كامل لحرم المصلى
وستكون الإنطلاقة الثانية بمشيئة الله مصلى العيد بحي الخالدية قبيل العشر الأواخر من رمضان .
اشرف على هذا البرنامج الأستاذ عبدالعزيز بن سعد السعيدي مشرف النشاط الإجتماعي بالنادي كما شارك جميع المشرفين بهذا البرنامج الذي نال استحسان الطلاب واولياء امورهم حيث انهالت الإتصالات على ادارة النادي مثمنة ما قاموا به من برنامج يحث النشء على غرس وحب الخير واعمار بيوت الله وتنظيفها كما لاقى البرنامج قبولاً واسعاً من ادارة التعليم ورواد مواقع التواصل الإجتماعي .
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