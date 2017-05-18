كرمت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية يوم أمس الأربعاء الإداريين و المعلمين المتميزين والفائزين بجائزة مصادر التعلم وجائزة الإبداع وجائزة ” المعلم القدوة ” ، للفترة الثانية من الفصل الدراسي الثاني ، بحضور قائد المدرسة الأستاذ فيصل بن عبدالله البريقي وأعضاء هيئة التدريس .
الجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الضافي ظفر بجائزتي مصادر التعلم كأفضل معلم يفعل مصادر التعلم ، وأفضل معلم متميز .
ويأتي هذا التكريم والذي شمل أربع فترات طوال العام الدراسي من حرص قائد المدرسة الأستاذ فيصل البريقي على حث وتشجيع المعلمين في السير على خطى التميز والإبداع بما ينعكس أثره على الطلاب والميدان التعليمي .
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