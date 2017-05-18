التقى عميد الكلية التقنية أ.خالد بن عبيد الحربي بمدير التعليم بالمحافظة الدكتور العبد الجبار ، بحضور عدد من مديري الإدارات، وذلك بمقر ادارة التعليم.وجرى أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون بين تعليم المحافظة والكلية التقنية بالخرج من خلال وضع عدد من الاستراتيجيات، والتنسيق لعمل مشترك يعمل على تعزيز العمل التكاملي بين الجانبين ويضمن التوعية بأسلوب عصري نوعي يدعم ثقافة العمل المهني والتي تستهدف الطلاب، وتأتي ضمن الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل بحلول العام 2030 م، كما تم دراسة برنامج التأهيل التقني والمهني لطلاب التعليم العام، ومزايا الالتحاق بالبرنامج المتعددة التي تقدمها الكلية التقنية لطلاب بالمحافظة وما تجسده الاهداف المنشودة من الاتفاقيات بين التعليم والتدريب.
ونوّه عميد كلية التقنية بالدور بحرص الكلية التقنية على استثمار هذه الشراكات بما يدعم الشراكة المجتمعة التي اعتمدها معالي وزير التعليم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع الإدارات التعليمية من خلال اكتساب المستفيدين المهارات المهنية في المجالات المتعددة التي توفرها الكلية والتي تؤهلهم لسوق العمل وغيرها من البرامج المهنية التي تدعم المهارات الأساسية لدى الطلاب في المجالات التقنية والمهنية، وتعزز لديهم اكتشاف ميولهم وقدراتهم.
وأكد مدير تعليم بالخرج استعداد الإدارة العامة للتعاون مع فريق الكلية التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتسهيل تسجيل من يرغب من الطلاب ليتلقى برامج تؤهله لسوق العمل وتزويده بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية، بما يدعم استثمار فرص التحاق طلاب التعليم بسوق العمل بعد التخرج، ويشجع أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل، بصورة تعين الطالب على اكتشاف ميوله وقدراته وبناء إعداده المهني الأول .
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