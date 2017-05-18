استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٨/٢٢هـ بمكتبه بديوان المحافظة مدير التوجية الفكري و المعنوي بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض الأستاذ وليد بن راشد الثنيان و الأستاذ بدر بن محمد الودعاني وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك تم مناقشة بعض الامور المتعلقة بمكافحة المخدرات و تنمية وزرع القيم في مواجهة ما يهدد الأمن الفكري من آثار تعاطي المخدرات التي تؤدي إلى دمار العقول من خلال الكلمة التي ألقاها بعد صلاة الظهر على منسوبي المحافظة .
وفي الختام أثنى سعادة المحافظ على الدور التي تقوم به المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني ( نبراس ) .. متمنياً ان يحفظ الله ولاة امرنا وان يديم علينا الامن و الايمان .
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