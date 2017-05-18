أوضحت المصادر، أن إدارة نادي الاتفاق تفكر جديا في شراء لاعبين من الخليج الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، بالجملة، يأتي في مقدمتهم عبدالله السالم، قاسم لاجامي “مدافعان”، وطلال مجرشي “لاعب وسط”.
وأشارت إلى أن إدارة الاتفاق تنتظر الضوء الأخضر من نظيرتها في الخليج التي ربما لن تتردد في بيع عقودهم. من جهة أخرى، تسعى إدارة الاتفاق جاهدة إلى إنهاء ملف المدرب كي يتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل، وقد يتم الإعلان عن اسمه في غضون الأيام المقبلة، ويعد الروماني جالكا أبرز الخيارات المتاحة حاليا، لاسيما بعد أن اجتمع معه رئيسها خالد الدبل في دبي الإماراتية واتفقا على جميع البنود فيما اختلفا فقط في مدة العقد.
ويرى الدبل أن التعاقد مع جالكا سيكون لمدة عام، فيما الأخير يريد أن يمتد العقد لعامين حتى يتمكن من تقديم ما عنده للفريق.وفق “الإقتصادية”.
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