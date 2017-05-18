أصرت إدارة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، التي ستشهد نزال الأهلي والهلال اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على منع إقامة بروفات الحفل الختامي على أرضيته خوفا من تأثرها وظهورها بشكل غير لائق.
وكانت الشركة المنظمة، قد طلبت من إدارة الملعب السماح لها بجلب المشاركين في فقرات الحفل الختامي وعددهم 1000 شخص لإجراء البروفات الأخيرة قبل النزال على الأرضية الرئيسة لـ “الجوهرة المضيئة”، على أن تخضع للصيانة بعد نهايتها مباشرة، ولكن مديره المهندس إبراهيم القويع رفض هذا المقترح رفضا قاطعا، مخليا مسؤوليته أمام الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم السعودي، حال تجاوزه.
وأوضح القويع أنه سيخلي مسؤوليته من ظهور الأرضية بشكل باهت وغير لائق إذا جرت عليها، ما اضطر الشركة المنظمة إلى نقلها إلى أحد الملاعب الرديفة.وفق “الإقتصادية”.
يذكر أن حفل الختام سيشهد عزف مقطوعة تحكي “رؤية 2030″، قبل انطلاق النزال يشارك فيها عازفون عالميون من إيطاليا، ألمانيا، والأرجنتين لأول مرة في تاريخ النهائيات، خصص لهم مقاعد على الجهة المقبلة للمنصة فيما ستكون الآت العزف في مدرجات الدرجة الثانية، علما أن بين الشوطين سيتم عرض لوحة يشاهد من خلالها العرضة النجدية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج