كشف الكاتب والناقد الرياضي علي الزهراني صعوبة المواجهة النهائية على كأس الملك بين الأهلي والهلال نظرًا لما يتمتع به الفريقان من القوة الفنية والجماهيرية، مشيرًا إلى أن هذه الصعوبة والتقارب في الأدوات هي من تشكل الإضافة الكبيرة لإبراز الإثارة والتشويق لهذا النهائي الكبير.
وعن توقعاته قال في تصريحاتٍ خاصة لـ “سبق” :”كلا الفريقين مؤهلان للفوز إلا أن فرصة الأهلي هي الأكبر قياسًا على إصرار منظومته ورغبتها في تعويض خسارتي الدوري وكأس ولي العهد”.
وعن الاتهامات التي تطوله بأنه هلالي يلبس ثوب الأهلي قال الزهراني ، هذه كذبة يروج لها هواة التعصب وبالتحديد الفئة التي تحاول أن تخرج الإعلامي عن سياق مهنته الصحيحة تحت مفهوم إظهار الميول الفج وعبارات الإسقاط والشتم والإساءة .
وحول رأيه في جروس وبقاء الأجانب قال :”سجل المدرب السويسري تصادق عليه الأرقام وإخفاق الفريق هذا الموسم لا يقلل من حقيقة أنه من أبرز مؤشرات النجاح في الأهلي لكن المرحلة القادمة تحتاج إلى قرارات تفعّل جوانب القوة الفنية والإدارية وإن كان على حساب رحيله .
وعن اللاعبين الأجانب في الأهلي قال الزهراني هؤلاء يشكلون جانب القوة الحقيقية ويكفي دليلاً على ذلك احتكار عمر السومة للقب هداف الدوري لثلاثة مواسم متتالية .
واختتم حديثه بأهمية أن يرقى التحكيم إلى مستوى الحدث وأن يكون عاملاً مهمًا في إخراجه إلى بر الأمان .
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