أكد الأخصائي النفسي (إكلينيكي) وليد الزهراني أن الهلال هو الأقرب للسيطرة على مجريات اللعب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – حينما يواجه نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس في النهائي الأغلى.
وقال الزهراني: “الهلال يدخل اللقاء وهو منتشٍ بلقب الدوري؛ وهذا عامل معنوي ونفسي مساعد للعب بهدوء أكثر من الأهلي، الذي يلعب وسط ضغط الأرض والجمهور، كما أنه يسعى لتعويض موسمه المحلي بلقب محبب له، وهو حامله الموسم الماضي”.
وأشار الزهراني وفق “سبق” إلى أنه في حال تأكيد مشاركة هداف الدوري عمر السومة مع فريقه الأهلي فإن رتم الحالة النفسية للفريق سيرتفع، وعكس ذلك سلبًا في حال عدم مشاركته. عمومًا، نتمنى أن يخرج اللقاء بالروح الرياضية الكبيرة التي تعكس مستوى الكرة السعودية.
ووجَّه رسالة لقائدَيْ الفريقَيْن المخضرمَيْن (أسامة هوساوي [الهلال] وتيسير الجاسم [الأهلي])، وقال: “سيكون لهما دور كبير وفعَّال في توجيه زملائهما اللاعبين من أجل الاستمتاع بختام مسك للبطولات المحلية، بوجود خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله –”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج