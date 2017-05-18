هاجم والد لاعب الاتحاد المعار من نادي القادسية الكويتي، فهد الانصاري، إدارة نادي القادسية وتحديداً رضا معرفي، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن اعلن النادي الكويتي تمديد اعارة الانصاري للاتحاد لموسم اضافي مقابل 200 الف دولار للنادي.
وقال والد الانصاري من خلال حسابه : مع احترامي الشديد وحبي لجمهور القادسية وحبي للنادي احترامي للجمهور وليس لرضا وربعه مالكم ولا فلس ومواعيدكم غير صحيحه وكفا كذب وفهد للاتحاد.
واضاف : ومدام وصلتو لهذه الطريقة والتعامل فهد الأنصاري اتحادي ودون أي مبلغ للقادسية.
وختم : أهم شيء لا يزعل جمهور القادسية وهم من لهم الفضل بعد الله في تطوير مستوى فهد بس والجمهور على راسي بكل انتقادهم.وفق “النادى”.
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