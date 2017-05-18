وقع رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن مع نجم الفريق الأول لكرة القدم كارلوس فيلانويفا عقده الجديد مع النادي للاستمرار في صفوف الفريق في الموسم المقبل بحضور عضوي شرف النادي الأستاذ أنمار الحايلي والأستاذ أحمد كعكي . وبذلك يواصل النجم المتفوق تمثيل الاتحاد للموسم الثاني .
بعد توقيع العقد وجه رئيس النادي شكره للحايلي والكعكي معربا عن تقديره لهما بإسمه ونيابة عن مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ومنسوبي النادي .
وأشار المهندس باعشن أن هذا الدعم غير المستغرب لم يقتصر على التكفل بمبلغ إستمرارية فيلانويفا وإنما يأتي إمتدادا لوقفاتهما ودعمهما للنادي منذ بداية الموسم بل منذ عدة مواسم مايؤكد حرصهما على الوقوف مع كل الإدارات .
وأكد رئيس النادي أن مثل هذه العلاقة تمثل النموذج الجميل الذي يليق بناد كبير كالاتحاد مطالبا بأن تستمر مثل هذه الوقفات لضمان تحقيق مزيد من النجاحات بإذن الله .
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