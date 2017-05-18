لا شك أن المال والمبالغ الطائلة تتحكم في شكل المنافسة وتحديد البطل لأي مسابقة رياضية خاصة في الألعاب الجماعية، حيث تتسابق الأندية برصد اموالها لإستقطاب لاعبين على أعلى مستوى للمنافسة على حصد البطولات واسعاد جماهير انديتهم بتحقيق البطولات والظهور في كل موسم بشكل أفضل للمحافظة على نجومية الفريق وبقاءه في منصات التتويج.
في هذا التقرير تستعرض لكم (النادي) أغلى 10 لاعبين في دوري جميل للمحترفين عن موسم 2016-2017 وفقاً للموقع الشهير transfer market والمتخصص في رصد القيمة المالية لإنتقالات اللاعبين في كل دوريات العالم، والتي جاء فيها قائمة الدوري السعودي كالتالي :
1 – مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومه، صاحب الـ28 عاما وتبلغ قيمته 3.83 مليون جنيه إسترليني، مؤكدًا استحقاقه المبلغ بتصدره قائمة الهدافين لثلاث مواسم متتالية.
2 – مهاجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الـ27 عاما وتبلغ قيمته 3.66 مليون جنيه إسترليني، ويقدم مستويات كبيرة منذ قدومه للزعيم من الدوري البرتغالي.
3 – مهاجم نادي الهلال، البرازيلي ليو بوناتيني، صاحب الـ 23 عاما، وتبلغ قيمته 2.98 مليون جنيه إسترليني، واحتل المركز السادس متعادلاً مع زميله ادواردو على سلم الهدافين بـ12 هدف لكل منهم.
4 – جناح النادي الاهلي، اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، صاحب الـ26 عاما، وتقدر قيمته بـ2.72 مليون جنيه إسترليني.
5 – مهاجم نادي الاتحاد، السعودي فهد المولد، البالغ من العمر 22 عاما، تبلغ قيمته السوقية 2.04 مليون جنيه إسترليني، ويحتل التاسع على سلم ترتيب الهدافين برصيد 11 هدف.
6 – متوسط ميدان نادي النصر، الكرواتي مارين توماسوف، صاحب الـ 29 عاما ، وتبلغ قيمته السوقية 1.70 مليون جنيه إسترليني.
7 – مدافع نادي النصر، الكرواتي إيفان توميتشاك، صاحب الـ27 عاما ، وتبلغ قيمته السوقية 1.45 مليون جنيه إسترليني.
8 – متوسط ميدان النصر، الباراجوياني فيكتور أيالا، صاحب الـ 29 عاما ، وتبلغ قيمته السوقية 1.45 مليون جنيه إسترليني.
9 – مدافع نادي الهلال، السعودي ياسر الشهراني، صاحب الـ24 عاما، وتبلغ قيمته التسويقية 1.45 مليون جنيه إسترليني.
10 – مهاجم نادي الاتحاد، المصري محمود كهربا صاحب الـ23 عاما وتبلغ قيمته السوقية 1.45 مليون إسترليني.
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