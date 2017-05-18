أكد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، أنه كان حريصًا على عدم سقوط العالمي وقت أن كان بطلا للدوري السعودي لموسمين متتاليين، مُشددًا على أن الوقت الحالي ليس للوم أو التحذير، وإنما للمساعدة على العودة وتصحيح مسار الفريق النصراوي.
وقال الهريفي من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “حرصت على أﻻ يسقط النصر فحذرت حتى أغضبت، فاتُّهمت ولم أهتم بمن أساء فهمي واتهمني، تمنيت أن تثبت اﻷيام أني مخطئ، لكنها للأسف بصمت على ما قلت”.
وأضاف: “تراجع النصر وانتهى اﻷمر … هذا واقع جديد علينا أن نتعامل معه كما ينبغي. ﻻ وقت اﻵن للوم أو تحذير … ﻻ وقت إﻻ لمساعدته على العودة”.
تغريدات الهريفي وجدت اهتمامًا كبيرًا من الجماهير والإعلاميين المنتمين للبيت النصراوي، حيث طالب الناقد الرياضي، محمد الدويش، بانضمام الهريفي للجنة الفنية الموجودة في نادي النصر مع صالح المطلق وخالد الهزاع، وقال: “انضمام فهد الهريفي لصالح المطلق وخالد الهزاع يعني تشكيل لجنة متخصصة بشرط منحها صلاحيتها الفنية وعدم التدخل بعملها … خطوة نوعية شرفية!”.
ورد عليه الهريفي بقوله: “أستاذي أبوسليمان.. ليس صحيح ما ذهبت إليه، وكل ما في الموضوع أريد لم شمل النصراويين وتصليح ما انكسر في السنوات الماضية”.وفق “المواطن”.
فيما أوضح الدويش تعقيبا على رد الهريفي: “تغريدتي عن عمل الهريفي في اللجنة الفنية النصراوية ليست خبراً حتى ينفيه… إنها رأي من حقه رفضه ولكنهم سيقولون : أتاحنا له الفرصة العملية فرفضها!”.
من جانبه، استغرب الإعلامي الرياضي ماجد التويجري من حالة الود والوفاق بين الهريفي والدويش، مُعتبرًا أن زمن المصالح جمع الثنائي رغم المواقف السلبية السابقة بينهما، وغرد التويجري: “فعلا زمن المصالح تجمع الدويش مع الهريفي .. الدويش في مناسبات كثيرة وصفه بالهارب والهريفي قال عنه ما لم يقل هنا”.
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