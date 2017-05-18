أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن عدد المتقدمين إلى حركة النقل الخارجي بلغ نحو 84 ألف معلم ومعلمة فيما بلغ عدد المنقولين 23.2 ألف بنسبة 27% من إجمالي المتقدمين.
وقال العيسى خلال مؤتمر صحفي لإعلان حركة النقل إن نسبة من نُقلوا بناء على الرغبة الأولى بلغ 56% من عدد المنقولين، مضيفا أنه لن تكون هناك حركة إلحاقية وسيتم فقط التعامل مع أي تظلم خلال أسبوعين.
وأشار إلى أن هدف الوزارة تلبية حاجات المعلمين والمعلمات دون التأثير على المدارس، مضيفاً أن إعلان تعيين المعلمين سيكون سنوياً حسب الاحتياج في المدارس.
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