شددت المديرية العامة للجوازات على الوافدين المخالفين الذين تم منحهم تأشيرات خروج نهائي ضمن حملة “وطن بلا مخالف” ولم يغادروا حتى الآن بضرورة الإسراع بمغادرة المملكة، حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة والتي تم إعفاءهم منها.
وقالت إنه بعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للمخالفين، وإيقاف سجلاتهم في النظام، وتطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأكدت أن على الذين حصلوا على التأشيرة المسارعة بالمغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مُرحّل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة لتطبيق عقوبة السجن، والمنع من دخول المملكة.
ودعت “الجوازات” المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المختصة، بتقديم النصح للمخالفين الذين حصلوا على تأشيرات الخروج النهائي بأهمية المغادرة.وفق “أخبار 24”.
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