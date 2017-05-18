قام المواطن محمد بن عبدالله الشمري بالعفو عن المواطن سعد عبدالعزيز العتيبي الذي قتل ابنه بسلاح أبيض قبل عدة سنوات في محافظة المجمعة.
وكانت الجهات الأمنية وفقا لـ”سبق” قد أحضرت القاتل أمس الأربعاء إلى ساحة القصاص تمهيداً لتنفيذ الحكم الشرعي بحقه، وقبل تنفيذ الحكم بلحظات قرر والد القتيل العفو عن القاتل وإعتاق رقبته لوجه الله ودون أي مقابل مادي.
وارتفعت الأصوات المباركة بعد تنازل والد القتيل وقام الحاضرون بالدعاء له وشكره والثناء عليه نظير موقفه الإنساني.
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