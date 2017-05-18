يحسم مجلس الشورى خلال جلسته الثلاثاء المقبل عددا من التوصيات على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وزارة العمل بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في الوزارة، والإسراع بتطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
وقالت مصادر مطلعة وفقا لـ”المدينة” إن المجلس سيحسم دراسة إنشاء دور رعاية صحية صباحية والتوسع بها لكبار السن وذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هناك توصية تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إجراء مراجعة شاملة لقرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا للعودة عنه للحاجة الماسة إلى خدماتها.
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