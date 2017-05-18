ذكرت مصادر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام شهد خلال الستة الأشهر الأخيرة وفاة 4 نزيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أن 3 جهات حكومية قامت بالتحقيق في تلك الوقائع واتخذت عدداً من الإجراءات الرقابية؛ للوقوف على أسباب تلك الحالات ومنع تكرارها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية وبينها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة داخل مبنى النزيلات وأمام دورات المياه مع تزويدها بغرفة تحكم في الخارج، لافتةً إلى أن إحدى الموظفات بالمركز حاولت قطع أسلاك الكاميرات عقب اكتشافها الأمر.
ولفتت إلى أن الشؤون الصحية استدعت رئيسة الكادر الطبي بالمركز؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة بعض الأطفال من نزلاء المركز، ما عجل بتقديمها طلباً بإنهاء عملها والسفر إلى خارج المملكة وتحديداً بعد ورود خطاب إلى الجهات المعنية بمعاناة أكثر من 95 طفلاً وامرأة من ارتفاع نسبة الدهون وبعض الأمراض الأخرى التي تهدد حياتهم.
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