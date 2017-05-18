شهدت مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بمكة المكرمة واقعة غريبة؛ حيث أدى حارس إحدى مدارس البنات الاختبارات النهائية لهذا العام بجوار ابنه الذي يؤدي الاختبارات نفسها، عقب انتسابه إلى المدرسة لإكمال تعليمه في مراحل متقدمة.
وأبدى حارس المدرسة ويدعى مري الزهراني (50 عاماً) وفقاً لـ”عكاظ”، سعادته بتأديته الاختبارات هذا العام وعدم شعوره بالحرج بجلوسه بجوار ابنه في نفس اللجنة، لافتاً إلى أن طموحه هو الذي قاده إلى استكمال تعليمه والحصول على شهادات أعلى.
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