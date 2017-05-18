أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً بالقصاص تعزيراً من مواطن خمسيني أقدم على قتل زوجته وأبيها عبر تسديد عدة طعنات لهما في أحد شوارع حي قويزة قبل نحو 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من عام 2014 حينما أقدم مواطن (55 عاماً) على قتل زوجته الثانية (25 عاماً) بتسديد 6 طعنات لها، إلى جانب قتل والدها بثلاث طعنات بجوار أحد المحال التجارية قرب محطة وقود في حي قويزة بجدة؛ إثر خلاف وقع بينهم؛ بسبب رغبة الزوجة في الانفصال عنه والتفرغ للعمل في أحد المستشفيات.
وكانت الجهات الأمنية قد أعلنت حينها القبض على الجاني وإيداعه في السجن للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، مبينةً أن زوجته ووالدها توفيا في مسرح الجريمة.وفق “أخبار 24”.
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