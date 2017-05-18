نشر الأمير خالد بن طلال مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، لابنه الأمير محمد المرابط بالحد الجنوبي، والذي وجه خلاله الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإتاحة الفرصة له للمشاركة مع إخوته بالحد الجنوبي.
وكتب الأمير خالد في التغريدة التي أرفقها بالفيديو قائلاً: “فيديو لابني الغالي الملازم محمد، يشكر فيه سيدي خادم الحرمين حفظه الله على إتاحة الفرصة له للمشاركة مع إخوته في الحد الجنوبي: النصر أو الشهادة”.
ووجه الأمير محمد رسالة للشعب السعودي، أكد خلالها أن الحد الجنوبي بأمان والعدو مدحور إن شاء الله وأن تواجده في موقعه هو واجب عليه والكل في خدمة الوطن.
وفق “أخبار 24”.
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