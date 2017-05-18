تسبب خطأ جسيم قام به مغردون على موقع “تويتر”، في إصابة شاب وعائلته بالخوف والهلع؛ حيث تناقل المغردون صورة الشاب على أنها صورة الشهيد وليد الشيباني، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي بحي المسورة؛ بسبب تشابه الأسماء، ما جعل ذويه والمقربين من عائلته يظنون أنه توفي.
الشاب وليد الشيباني صاحب الصورة المتداولة أوضح وفقاً لـ “سبق”، أنه طالب بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة رماح بمنطقة الرياض، وبعد خروجه من الاختبار يوم استشهاد رجل الأمن وليد الشيباني عاد إلى منزله وأغلق جواله وخلد إلى النوم.
وأضاف الشيباني أن إخوته فوجئوا بتداول صورته على مواقع التواصل على أنها صورة رجل الأمن الشهيد بسبب تشابه اسميهما، لدرجة أن بعض المغردين نشروا تغريدات من حسابه على الهاشتاق الذي حمل اسم (استشهاد وليد الشيباني).
وكشف أنه قام من النوم فزعاً من كثرة الصراخ في المنزل، لافتاً إلى أن جوال والده لم يهدأ من اتصالات المعزين والمستفسرين، كما أن اثنين من إخوته أحدهما مبتعث في الخارج والآخر مرابط بالحد الجنوبي بكيا بشدة وحزنا حزناً شديداً بسبب الخبر الكاذب.
وأبدى وليد الشيباني استياءه الشديد من عدم تحري الدقة في نقل المعلومة وحرص بعض المغردين على السبق دون التأكد من صحة ما يتداولونه، مطالباً الجهات المختصة بتعقب أمثال هؤلاء المغردين ومعاقبتهم لوضع حد لانتشار الشائعات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج