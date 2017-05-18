كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة القبض على المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو بمركز تصوير بمدينة الرياض ومعها أوراق تشتمل على طلاسم سحرية، لافتةً إلى أن أكثر من 15 فتاة وسيدة حضرن إلى المركز عقب انتشار الفيديو وأدلين بمعلومات تفصيلية عن هوية المرأة ومسكنها ونشاطها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سيدتي”، أن الواقعة بدأت مع حضور امرأة تعمل في أحد المشاغل النسائية بحي الرائد بالرياض إلى مركز التصوير صباح أمس (الأربعاء) وقامت بإخراج “فلاش ميموري” طالبةً طباعة بعض الأوراق، مبينةً أن أحد العاملين بالمكتبة تحفظ على الفلاش ورفض طباعة الأوراق؛ بسبب احتوائها على طلاسم سحرية وأسماء بعض الأشخاص.
وبيّنت أن المرأة هاجمت المكتب الخاص بصاحب المكتبة مهددةً إياه لإرجاع الفلاش إليها والأوراق، لكن إخبار صاحب المكتبة لها بوجود كاميرات مراقبة بالمكان دفعها إلى التراجع ومطالبته بإعادة الأوراق لها؛ بدعوى أن فضح محتوى تلك الأوراق سيتسبب في طلاقها.
ولفتت إلى أن المكتبة فوجئت بانتشار مقطع الفيديو الذي التقطه أحد الزبائن للواقعة، ليحضر بعدها بساعات ابن السيدة ويسأل عن هوية مصور المقطع وناشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أن دوريات الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضرت إلى الموقع وألقت القبض على الشاب وحرزت الفلاش والأوراق، كما سجلت شهادات العاملين بالمكتبة وبعض شهود العيان حول الواقعة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج