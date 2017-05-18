أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، معلمين يلهون داخل إحدى المدارس التي بدت شبه خالية، مع قرب انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والتي تنتهي بنهاية اختبار اليوم (الخميس).
وبيّن الفيديو الذي لم يتضح مكان ووقت تصويره، معلماً يجلس على كرسي متحرك، فيما يقوم آخر بدفعه بقوة في فناء المدرسة، ليصطدم كرسيه بكرسي معلم آخر كان جالساً في أحد جوانب الفناء، في مشهد بدا مثل لهو الأطفال.
وفق “أخبار 24”.
التعليقات 1
وجدان
18/05/2017 في 8:56 ص[3] رابط التعليق
واذا يعني شو اللي زاعجك من تصرفهم
ضايقوك بشيء ؟
ازعجوك في شيء ؟
ماهو داخل كل انسان طفل لازم يطلع بين كل فتره و الثانيه
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعب سباق مع امنا عائشه و بقيه زوجاته وعلى علم الامه اجمع . انتهى
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