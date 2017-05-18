تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو طريف لشابين استغلا الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الطائف أمس (الأربعاء) ونتج عنها تجمع مياه الأمطار في الشوارع الرئيسة وسيول جارفة، في السباحة بواسطة كنبة.
وأظهر الفيديو شابين يجلسان على “كنبة” ويسبحان بها في أحد الشوارع بمدينة الطائف التي غمرتها مياه السيول، ولقي تصرف الشابين تفاعلاً من الموجودين بالشارع الذين صفقوا لهما على تصرفهما الطريف.
وفق “أخبار 24”.
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