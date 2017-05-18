أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، جانباً من الاستعدادات الجارية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينتظر زيارته للمملكة؛ للمشاركة في “القمة العربية الإسلامية الأمريكية” المقرر انعقادها بالرياض في الـ 20 من مايو الجاري.
وأظهر الفيديو مجموعة من الخيالة يحيطون بخيولهم سيارة سوداء ويحمل بعضهم العلم السعودي، وآخرون يحملون العلم الأمريكي، ويرجح أنه تدريب بروتوكولي للحظة استقبال الرئيس الأمريكي الذي يزور المملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
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