تعرض منزل الشيخ عبدالله الخنيزي، قاضي الأوقاف والمواريث السابق، مساء أمس (الأربعاء) إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً في الواقعة للوصول إلى الجناة ومعاقبتهم.
وأظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي أن الطلقات النارية اخترقت النوافذ ودخلت إلى المنزل دون وقوع إصابات، فيما أشارت المعلومات إلى تعرض منزل نجل الشيخ إلى إطلاق نار أيضا، موضحة أن الخنيزي لم يصبه أي أذى ويواصل فترة نقاهة بعد إجراء عملية جراحية قبل شهر ونصف.وفق “أخبار 24”.
منزل الشيخ عبدالله تعرض لإطلاق نار الخنيزي
التفاصيل مع مراسلنا عوض الفياض # نشرة_التاسعة pic.twitter.com/MEGReuB14Y
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