علق الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء على استهداف الإرهابيين في حي المسورة بمحافظة القطيف لرجال الأمن الذين يعملون على فرض الأمن لاستكمال أعمال تطوير الحي.
ونشر الشيخ المغامسي تغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أحداث المسورة تقول بلسان الحال والمقال:كيف لو ترك الملك سلمان لحكام طهران اليمن ولَم تكنْ عاصفة الحزم، اللَّهُم اكبتْ عدونا”.
يُذكر أن أحد رجال الأمن استشهد وأصيب آخرون إثر استهداف الإرهابيين لإحدى العربات الأمنية بقذيفة آر بي جي أثناء عملها على تأمين أعمال تطوير الحي.وفق “أخبار 24”.
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