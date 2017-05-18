قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، امس (الأربعاء)، إن الشرطة ألقت القبض على امرأة ظهرت في مقطع متداول وأفاد مصوره بأن بحوزتها أوراقاً تحوي طلاسم سحرية.
وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت المرأة بعد جملة من الإجراءات السريعة، كما ضبطت امرأة أخرى ادعت المتهمة أنها هي من زودتها بتلك الأوراق.
وأكد أن المرأتين جرى إيداعهما في سجن النساء، وأُشعر فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض بالقضية؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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