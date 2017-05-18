نيابة عن رئيس الإشراف التربوي الاستاذ صالح بن محمد الحديثي، و بحضور مساعدي الإشرف التربوي الدكتور حمدن عمرالحارثي والاستاذ فيصل علي دغريري ورئيس قسم التربية البدنيةالاستاذ منصور عبدالعزيز العبيد ومشرف التربية البدنية الاستاذ خالد محمد الطمرة، تم تكريم المعلمين الفائزين في مسابقة الأفلام التعليمية في تطبيقات مادة التربية البدنية على مستوى ادارة التعليم بالمحافظة.
وقد حصل على جائزه المسابقة معلم التربية البدنية الاستاذ عبدالله محمد الخضير بثانوية الأمام البخاري، والاستاذ محمد عبد العاطي هدية بإبتدائية الجامعة الأهلية .
وبعدها تم تكريم عضو اللجنة الأعلامية لشعبة التربية البدنية الأستاذ فهد مبارك الدوسري على جهوده في التغطية الأعلامية المتميزة لاخبار الشعبه ونقلها للميدان التربوي استلمها عنه مشرف التربية البدنية الاستاذ خالد الطمره، وكذلك تكريم الاستاذ حمدي سعد على المبادرة في تطبيق درس نموذجي في استخدام التقنية .
وفي نهاية اللقاء تكلم الدكتور حمدان الحارثي مع المعلمين عن بذل المزيد من العطاء والتميز بما يعود على الطلاب بالنفع والفائده وشكرهم على ما يقدمونه من عمل يساعد على تطوير مادة التربية البدنية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج