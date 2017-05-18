أعلنت وزارة التعليم فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ، حيث بدأت جميع المدارس الابتدائية في يوم 7 / 6 / 1438 هـ استقبال طلبات التسجيل (بنين وبنات) للعام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ ، وذلك طبقا لقواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام “نور” تيسيراً على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس ..
من جانبه أوضح مشرف الاختبارات والقبول بتعليم الخرج الأستاذ عبدالعزيز الصويان بأنه بلغ عدد المستجدين المسجلين للالتحاق بالدراسة في الصف الأول الابتدائي في مدارس التعليم العام بتعليم الخرج للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ حتى الآن (2333 ) طالب و( 2484 ) طالبة ، وذلك عبر نظام التسجيل الإلكتروني “نور” وتحرص الإدارة على قبول جميع الطلاب والطالبات المسجلين في برنامج “نور” حسب المقاعد المتوفرة في كل مدرسة، وقسم الاختبارات والقبول (بنين – بنات ) يهتم بمعالجة جميع الإشكاليات التي قد تواجه التسجيل فى النظام ..
واختتم الصويان حديثه بشكر سعادة مدير التعليم ومساعديه للشؤون التعليمية ( بنين وبنات ) على متابعتهما المستمره وحرصهما على تيسير تسجيل الطلاب، والشكر موصول لرئيس /ــــة قسم الاختبارات والقبول ولجميع الزملاء والزميلات في القسم وقادة المدارس بنين وبنات على جهودهم المبذولة في تيسير عملية القبول والتسجيل .
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