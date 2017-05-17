من منطلق التعاون الدولي بين وزارة البيئة والمياه والزراعه ممثلة في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروه الحيوانيه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافه (ايكاردا) تم زياره بعض المزارع في محافظة الخرج والوقوف على مشاكل المزارعين الفنيه وتوجيه المزارعين بالطرق والاساليب الحديثه لحل هذه المشاكل واخذ عينات من الامراض لتحليلها في المركز الوطني بالاضافه الى سحب عينات عشوائيه من الخضار لتحليل متبقيات المبيدات وقد مثل المركز الوطني في هذه الجوله المهندس سعود بن مانع الاسمري وكان بصحبته المهندس احمد محمد الحجي من قسم الارشاد الزراعي في مديرية الزراعة بمحافظة الخرج .
في ختام هذه الزياره ابدى مدير عام الزراعه بمحافظة الخرج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السعيس التميمي شكره لسعادة مدير عام المركز الوطني لبحوث الزراعه والثروه الحيوانيه الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب وشكره للمشاركين من المركز الدولي للبحوث الزراعية على اختيارهم بعض مزارع المحافظة لنشر تقنية الادارة المتكامله لمخاطر الافات في البيوت المحميه كون محافظة الخرج تضم اكثر من اربعين الف بيت محمي توفر فيها الخضار لثلثي المملكه العربيه السعوديه ودعا المزارعين للأستفاده من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني في مجال تشخيص الامراض وتحليل التربه والمياه.
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