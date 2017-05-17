شدد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور بندر أبا الخيل على عزم المملكة استئصال الفساد من جذوره، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يخالفها أيا كانت صفته.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أمس “الثلاثاء” اللقاء التعريفي لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
وأشار أبا الخيل إلى أن المملكة منذ تأسيسها تستند في أنظمتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية وأصدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي تُجرِّم الفساد، وتحاربه، وأنشأت الأجهزة المختصة بحماية النزاهة.
وأوضح أن مدونة السلوك الوظيفي تُعد من الركائز الأساسية التي تعزز جوانب النزاهة لدى الموظف الحكومي وتهدف إلى إرساء المعايير الأخلاقية، وتعزيز ثقة المواطن ومُتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية.وفق “أخبار 24”.
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