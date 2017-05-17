زار اليوم الأربعاء أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف رجال الأمن الذين تعرضوا لحادث إطلاق نار بحي المسورة بالعوامية، المنومين بمستشفى الأمن العام بالدمام .
واطمأن الأمير سعود على صحة المصابين، سائلاً الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل، ناقلاً لهم، تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وولي ولي العهد بالشفاء العاجل لهم جميعاً.
من جانبهم، أعرب رجال الأمن عن شكرهم لأمير المنطقة على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى الميدان بعد إكمال العلاج، للتصدي للإرهابيين وأداء الواجب المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن، معتبرين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.وفق “أخبار 24”.
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