كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن مشروع ميزانية العام المقبل 2018 سيكون جاهزاً خلال شهرين، لافتا إلى أنها ميزانية توسعية استناداً على الكفاءة، ويقتصر الصرف فيها على الضروريات تماشياً مع خطط تحقيق التوازن المالي في 2020م.
وأوضح الوزير في حوار مع “بلومبرغ” أن مشروع الميزانية بدأ إعداده منذ شهر يناير الماضي، مبيناً أن ميزانية العام المقبل ترتكز على الحد من المصروفات غير الضرورية واستخدامها في استثمارات أكثر إنتاجية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت لأول مرة عن تقرير أداء الميزانية في الربع الأول من العام الجاري 2017م، كاشفة عن انخفاض العجز في الميزانية خلال هذا الربع بنسبة 71%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.وفق “أخبار 24”.
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