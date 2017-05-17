وجه معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد كلمة لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية بعد اجتماع معاليه بهم اليوم بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض ، وقال معاليه في كلمته زملائي الكرام:
سعدت اليوم بلقائكم والتعرف عليكم. كان اللقاء مثمراً وقريباً من نفسي ، فأنتم ركائز أساسية في التعبير عن بلادنا وإبراز نهضتها وتطورها. ولا يخفى عليكم تلك الحملات الإعلامية الشعواء التي تُشنّ على المملكة بوسائل مختلفة ومن جهات متعددة. الوطن بحاجة ماسّة لكم وسمعته أمانة في أعناقكم، وآمل ألاّ نفرّط في ذلك قيد أنملة. الإعلام الوطني هو هدفنا جميعاً؛ إعلام يبني ولا يهدم، يعزّز من المنجزات ويؤكد عليها، ينتقد بحسّ وطني بلا تشنيع أو مبالغة؛ إعلام يضع رفعة الوطن ومقدراته نصب عينيه. والحمد لله إن بلادنا تتبوأ مكانة عظيمة بين الدول سياسياً واقتصادياً وثقافياً وحضارياً، ومن حقّها علينا أن نُبرز هذه المكانة بأسلوب إعلامي محترف وفقكم الله لكل خير وتقبلوا خالص التحية والتقدير.
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الخرج اليوم - سعود الضحوك :
وجه معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد كلمة لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية بعد اجتماع معاليه بهم اليوم بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض ، وقال معاليه في كلمته زملائي الكرام:
وجه معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد كلمة لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية بعد اجتماع معاليه بهم اليوم بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض ، وقال معاليه في كلمته زملائي الكرام:
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