ثمّن محافظ محافظة الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع الجهود المبذولة من القائمين على مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية جاء ذلك خلال اطلعه للرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية التي سيُعمل بها بمشيئة الله تعالىٰ داخل المستشفى، ومنها خطة تطوير قسم الطوارئ، وخطة تطوير مستودعات المستشفى لترقى لمستوى المركزية التامة لكون المستشفى يعد مرجعاً أساسياً لجميع المحافظات الواقعة جنوب محافظة الخرج.
وذلك خلال إستقبل محافظ الخرج بديوان المحافظة هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٨/٢١هـ سعادة مساعد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي ماجد بن محمد الحابي .
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